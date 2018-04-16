Uyuşturucu Hapla Yakalandılar

SAMSUN'da polis tarafından yapılan aramada çantalarında 1361 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheliden Ümit Oypan tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmada Ümit Oypan ve arkadaşı Duygu Ç.'yi otomobillerine binmek isterken durdurdu. Üst araması yapan ekipler Duygu Ç.'nin çantasında 1361 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ümit Oypan ve arkadaşı Duygu Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'uyuşturucu ticareti'nden bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerden Duygu Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ümit Oypan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Samsun