Uyuşturucu hapla yakalandı
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine takibe aldıkları Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ü.S.'nin üzerinde 130 ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ü.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı