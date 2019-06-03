Uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen H.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Ç. ile birlikte 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA