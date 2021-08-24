Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine park halindeki bir otomobilde yaptıkları aramada 91 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 1.89 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ö. (24) "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı