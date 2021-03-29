Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
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Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 yaşındaki M.K. adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 448 adet sentetik ecza ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 155 lira para ele geçirildi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen M.K. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:50:06. #1.15#
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