Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltında
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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltında

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi bulunan şahıslara yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda polisi fark edince elindeki paketi attığı iddia edilen R.D.'yi(27) yakalayarak gözaltına aldı. Atılan pakette yapılan aramada bin 176 adet sentetik ecza ele geçirildi. R.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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