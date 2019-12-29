Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Amasya'da bir kişi uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı.

29.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:53
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

'da bir kişi uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya ekipleri, otobüste seyahat eden O.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, şüpheli O.Ç'nin eşyaları ve üzerinde yapılan aramada 4.49 gram skunk, 4.19 gram metamfetamin ve 150 adet renk ve extacy olduğu değerlendirilen hap ele geçirdi. O.Ç., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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