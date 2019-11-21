Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Amasya'dan Samsun'a 2 ayrı otomobille uyuşturucu hap getirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:07
Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

'dan 'a 2 ayrı otomobille uyuşturucu hap getirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Amasya'nın Taşova ilçesinden Samsun'a uyuşturucu hap getirileceğinin bilgisini aldı. Olayla ilgili Samsun-Ankara karayolunda operasyon yapan narkotik polisi 2 ayrı otomobilde T.Y., K.A., O.Y. ve U.K.'yi 616 kapsül sentetik eczayla yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi Taşova ilçesinde de olayla bağlantılı olan Z.G.'yi de yakalayarak Samsun'a getirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 şahıs, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.G., U.K. ve T.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken K.A. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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