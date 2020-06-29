Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 989 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 989 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Devrek ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 989 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan O.A. ve A.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA