Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 989 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
29.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:44
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 989 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Devrek ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 989 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan O.A. ve A.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA