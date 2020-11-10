Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

10.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:58
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edilip 1'i savcı tarafından, 1'i de mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edilip 1'i savcı tarafından, 1'i de mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmış oldukları iş yerlerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.K. ve H.A.'yı takip sonucu İstiklal Caddesi'nde 28 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. E.K.'nin çalışmış olduğu iş yerinden 19 adet, H.A.'nin ise iş yerinden 96 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan E.K. ve H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. H.A. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı
Son Dakika | Bolu'da silahlı kavgaya karışan 10 şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika | Bolu'da silahlı kavgaya karışan 10 şüpheli serbest bırakıldı
Haber Yorumları (1)
UFUT: Maalesef tutuklanan hiç duymuyoruz hep serbest
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Mumcu Timur Selçuk Türkan Şoray İkbal Gürpınar
Spor Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 19:22:31. #1.15#
title