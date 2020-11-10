Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

10.11.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:07
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmış oldukları iş yerlerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.K. ve H.A.'yı takip sonucu İstiklal Caddesi'nde 28 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. E.K.'nin çalışmış olduğu iş yerinden 19 adet, H.A.'nin ise işyerinden 96 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan E.K. ve H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Osmaniye'de son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 130 kişi gözaltına alındı
Osmaniye'de son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 130 kişi gözaltına alındı
Çaldıkları arı kovanlarını başkasına satan 2 kişi gözaltına alındı
Çaldıkları arı kovanlarını başkasına satan 2 kişi gözaltına alındı
55 uyuşturucu taciri ile 26 hırsız gözaltına alındı
55 uyuşturucu taciri ile 26 hırsız gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Orhan Veli Uğur Mumcu İkbal Gürpınar Münir Nurettin Selçuk
Spor Babel Caner Erkin Nacer Chadli Ali Şansalan Abdullah Avcı
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 12:14:43. #1.14#
title