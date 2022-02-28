Uyuşturucu hap ve tabanca yol kontrolünde yakalandı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Düzce'nin Konuralp mevkii Aynalı köyü yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdular. Ekipler, sürücü Y.E.Y. isimli şahsın üstünü ve otomobili arayan ekipler uyuşturucu hap ile belgesi olmayan kurusıkı tabanca yakaladılar.

Uyuşturucu hapa ve kurusıkı tabancaya el koyan ekipler, sürücü Y. E. Y.'ye de 2 bin 356 TL ceza uyguladılar. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa