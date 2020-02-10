Uyuşturucu hap ticaretinden 1 tutuklama

Uyuşturucu hap ticaretinden 1 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu hap ticaretinden 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:13
Uyuşturucu hap ticaretinden 1 tutuklama

'da uyuşturucu hap ticaretinden 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları çalışmalarda Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan B.A. ve F.A. adlı genç kızla irtibat kuran 8 kullanıcı şahıstan 52 adet ekstasy hap elde etti. B.A. ve F.A.'ya ait adreste yapılan aramalarda 18 adet ekstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A. ve F.A. adlı genç kız, uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - SAMSUN

Kaynak: İHA
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