Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı
Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı - Haberler

Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu etkisi olan hap sattığı tespit edilen 1 şahıs narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

07.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:59
Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı

'da uyuşturucu etkisi olan hap sattığı tespit edilen 1 şahıs polisi tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 adet sentetik ecza hap ile yakalanan bir şahsa hapların satışını yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheliyle ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, 31 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirdi.


Gözaltına alınan M.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler