Uyuşturucu Hap Satan Genç Tutuklandı

Uyuşturucu Hap Satan Genç Tutuklandı

Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Hap Satan Genç Tutuklandı

Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratını aldıkları D.Y. isimli şahıs ile temas kuran 3 kullanıcı şahıstan uyuşturucu etkisi bulunan 98 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi. Akabinde yakalanan D.Y. ile birlikte de uyuşturucu etkisi bulunan 49 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki sorgulanması tamamlanan D.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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