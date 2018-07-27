Uyuşturucu Hap Bulunan Kargo Paketiyle Yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda kargo paketinde bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ç'ye kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu hap geleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi uyuşturucu hap dolu kargo paketiyle yakaladı.

Paketten bin 400 uyuşturucu hap çıktı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.