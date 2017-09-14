Uyuşturucu Evi Cephanelik Çıktı

Adana'da bir eve yapılan operasyonda 21 kilo 850 gram esrar, 1 tabanca, 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde bir evden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı. Uzun namlulu silahlarla eve baskın yapan polis ekipleri havaya ateş ederek eve yaklaştı. Evin kapısını koç başı ile kırıp içeri giren ekipler evde yaptığı aramada 21 kilo 850 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız glock marka tabanca ve 2 Kalaşnikof tüfek, 4 şarjör bin 500 Kalaşnikof mermisi ele geçirdi.



Polis, şüpheliler Nuri A. (41), Hüseyin T. (32), Ömer T. (33), Osman S. (29), Muhammet O. (28) ve Faruk T.'yi (21) gözaltına aldı.



Zanlılar adliyeye sevk edilecek. - ADANA