Uyuşturucu etkisinde olan şahsın bıçakla market soyduğu anlar kamerada
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Pendik, 3. Sayfa

Uyuşturucu etkisinde olan şahsın bıçakla market soyduğu anlar kamerada

Pendik'te iddiaya göre uyuşturucu etkisinde olan bir şahıs markete girip çalışana bıçak çekerek yaklaşık bin TL parayı çalıp kaçtı.

10.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:54
Uyuşturucu etkisinde olan şahsın bıçakla market soyduğu anlar kamerada

Pendik'te iddiaya göre uyuşturucu etkisinde olan bir şahıs markete girip çalışana bıçak çekerek yaklaşık bin TL parayı çalıp kaçtı. 10'dan fazla kamera görüntüsü inceleyen ve 100'den fazla mahalle sakini ile görüşen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı. Farklı suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın markette yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Pendik'te Velibaba Mahallesinde bulunan bir markette 25 Şubat tarihinde, bir şahıs markete girip çalışana bıçak çekerek zorla kasadaki yaklaşık bin TL parayı ve bozuk paraları çalıp kaçtı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


10'dan fazla cami, iş yeri, site ve binalarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve 100'den fazla mahalle sakiniyle yüz yüze görüşen polis ekipleri, çalışmalarını şahsın kaçış istikametinde olan Ertuğrul Gazi Mahallesinde yoğunlaştırdı. Bölgede daha önce aynı yöntemle suç işlemiş ve uyuşturucu bulundurma, kullanma ve ticareti suçlarından kaydı olan şüpheliler üzerinde gerçekleştirilen detaylı analiz sonucunda şüpheli şahsın Fırat T. (30) olduğu tespit edildi. Şahıs, Pendik'te Ertuğrul Gazi Mahallesinde bulunan ikametinde 01 Mart tarihi saat 20.30 sıralarında olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı, şahsın üzerinden 350 TL para ele geçirildi.


Elde edilen kamera görüntülerinde şahsın sol gözünün altında şişlik olduğu, burun kısmının hafif yamuk olduğu, üzerinde bulunan gri renkli paltonun sol omuz kısmında delik olduğu net bir şekilde görülürken, görüntülerin yakalanan şüphelinin eşkaliyle birebir örtüştüğü tespit edildi. Ayrıca şüphelinin ailesiyle görüşün polis, olay günü üzerinde bulunan kazak ve delik mont temin etti. Şahıs, sorgusunda olay günü kullandığı bonzai maddesinin etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.


Şahsın yapılan sorgulamasında; 1 adet "kasten yaralama-tehdit -hakaret", 1 "kasten yaralama", 1 adet "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan şahsın markete girip çalışana bıçak çekerek kasadaki parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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