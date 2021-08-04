Uyuşturucu etkisinde araç kullanması pahalıya patladı
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Uyuşturucu etkisinde araç kullanması pahalıya patladı

Uyuşturucu etkisinde araç kullanması pahalıya patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 6 bin 909 para cezası kesilirken, ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 6 bin 909 para cezası kesilirken, ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kentte son 14 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 20.35 gram metamfetamin, 206 kök Hint keneviri, 10.11 gram sentetik kannabinoid, 16.65 gram esrar, 2.63 gram toz esrar, 5.88 gram kokain, 20 adet sentetik ecza hap, 1 adet extacy, 2 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 24 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Şahıslardan 2'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken bir şahsa ise uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 6 bin 909 lira cezai işlem uygulanıp, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Öte bir şahsa da ehliyetini yanında bulundurmamaktan dolayı 314 lira cezai işlem uygulandı. - SİVAS

Uyuşturucu etkisinde araç kullanması pahalıya patladı
Uyuşturucu etkisinde araç kullanması pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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