Uyuşturucu etkisinde araç kullanarak 5 kişilik aileyi yok eden sürücüye 16 yıl hapis
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Uyuşturucu etkisinde araç kullanarak 5 kişilik aileyi yok eden sürücüye 16 yıl hapis

Uyuşturucu etkisinde araç kullanarak 5 kişilik aileyi yok eden sürücüye 16 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uyuşturucu etkisinde araç kullanarak bir otomobile çarpan ve 5 kişilik ailenin ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsüne 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uyuşturucu etkisinde araç kullanarak bir otomobile çarpan ve 5 kişilik ailenin ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsüne 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kaza, 23 Temmuz 2020'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Barhan idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen belediyeye ait Samet Koyuncu yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişiden 5'i hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan'ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç hayatını kaybetti.

16 yıl 3 ay hapis

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanan sanık Samet Koyuncu, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Taraf avukatları ve tutuklu sanık Samet Koyuncu, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada Samet Koyuncu'nun olay anında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve bunun raporla sabitlendiğini söyleyen Avukat Nuri Almaz, sanığın 'olası kast' suçu ile cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık Samet Koyuncu ise pişman olduğunu ve ölenlerin ailesine başsağlığı dilediğini ifade etti. Mahkeme heyeti, "taksirle yaralanmaya ve ölüme neden olma" suçundan sanık Samet Koyuncu'nun 16 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını ve ehliyetinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi. - KOCAELİ

Uyuşturucu etkisinde araç kullanarak 5 kişilik aileyi yok eden sürücüye 16 yıl hapis
Uyuşturucu etkisinde araç kullanarak 5 kişilik aileyi yok eden sürücüye 16 yıl hapis
Uyuşturucu etkisinde araç kullanarak 5 kişilik aileyi yok eden sürücüye 16 yıl hapis
Uyuşturucu etkisinde araç kullanarak 5 kişilik aileyi yok eden sürücüye 16 yıl hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu etkisinde araç kullanarak 5 kişilik aileyi yok eden sürücüye 16 yıl hapis - Haberler
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