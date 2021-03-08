Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza

08.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:09
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza

Sivas'ta uyuşturucu etkisiyle araç kullanan sürücüye 6 bin 909 lira para ceza kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas'ta uyuşturucu etkisiyle araç kullanan sürücüye 6 bin 909 lira para ceza kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan incelemeler sonucunda sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sürücüye uyuşturucu madde etkisi altından araç kullanmaktan 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye, trafiği tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son yedi gün içinde yapılan çalışmalarda; 5.19 gram metamfetamin, 14.30 gram eroin, 2.05 gram Sentetik kannabinoid, 216 adet sentetik ecza hap, 1.5 adet metadon hap ve 4.81 gram esrar ele geçirildi. 12 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında, 2 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında işlem yapıldı. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - SİVAS

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Meghan Markle Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:25:03. #1.15#
title