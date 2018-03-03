Uyuşturucu Etkili Haplarla Yakalandı
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Uyuşturucu Etkili Haplarla Yakalandı

Samsun’da uyuşturucu etkisi olan hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Etkili Haplarla Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu etkisi olan hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat sonucu İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda hap getirip piyasaya süreceği bilgisi aldı. Cihan G.'nin İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 560 adet hap (Galara isimli uyuşturucu etkisi doğuran ilaç) ele geçirildi. Olayla ilgili Cihan G. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Cihan G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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