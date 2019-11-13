Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bonzai enjekte edilmiş tütün ele geçirdi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bonzai enjekte edilmiş tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üst araması yapıldı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bonzai enjekte edilmiş 6 paket halinde 566 gram tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN