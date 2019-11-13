Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi - Haber

Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bonzai enjekte edilmiş tütün ele geçirdi.

13.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:33
Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bonzai enjekte edilmiş tütün ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üst araması yapıldı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bonzai enjekte edilmiş 6 paket halinde 566 gram tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.