Uyuşturucu ele geçiren polisten Bakan Soylu'ya destek
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Uyuşturucu ele geçiren polisten Bakan Soylu'ya destek

21.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:21
Uyuşturucu ele geçiren polisten Bakan Soylu'ya destek

MUŞ'ta, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasının alt kısmına gizlenen 506 gram metamfetamin ele geçirildi.

MUŞ'ta, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasının alt kısmına gizlenen 506 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de yaptığı konuşmaya destek vermek için ele geçirilen uyuşturucuyla 'ohh...' yazdı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel hareket uygulama noktasında, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Thor'un da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasının alt kısmına gizlenen 506 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, adli kontrolle serbest kalırken, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Öte yandan polis ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucuyla 'ohh...' yazdı. 

 


Uyuşturucu ele geçiren polisten Bakan Soylu'ya destek
Uyuşturucu ele geçiren polisten Bakan Soylu'ya destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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