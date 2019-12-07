Uyuşturucu dolu meyve suyu kutusuyla yakalanan kişi tutuklandı
FATİH'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Güven Timleri, 14 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde şüphelendikleri Emrah Ö.(30) adlı kişiyi durdurdu. Emrah Ö.'nün üzerinde arama yapan ekipler, elindeki meyve suyu kutusu içerisinde satışa hazır halde 15 kağıt paket eroin ve 15 kağıt paket metamfetamin uyuşturucu ele geçirdiler. Şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul