Uyuşturucu dolu konteynerde mahsur kalan iki kaçakçı polisi arayıp yardım istedi

Belçika'da geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay polisi şaşkına çevirdi. Ülke tarihinin en sıcak günü olarak kayıtlara geçen perşembe günü iki şüpheli içi kokain dolu bir metal konteynerda mahsur kaldı ve yardım için polisi aradı.

Antwerp limanında yaşanan olayda 24 ve 25 yaşlarında iki kişi uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı ve tutuklandı. Aktarılan bilgilere göre kaçakçılar konteyner içerisinde kilitli kalınca aşırı sıcak nedeniyle boğulacaklarını düşündüler ve çareyi polisi aramakta buldular. Euronews.com'da Görüntüle