Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında dava açılan U.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında U.A., 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

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