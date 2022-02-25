Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında dava açılan U.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında U.A., 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title