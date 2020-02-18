Uyuşturucu davasında 18 yıl alan sanık kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı

18.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:16

İstanbul Adalet Sarayında yargılandığı uyuşturucu davasında 18 yıl hapis cezası alan ve hakkında tutuklama kararı verilen sanık cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı. Kapıyı kırdıktan sonra koşan sanık, güvenlik güçlerince yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayındaki İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı uyuşturucu davasında 18 yıl hapis cezası alan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan sanık O. E., duruşma salonunun bulunduğu 1. kattan koşarak aşağıya indi. Sanık O. E., zemin katta, mahkeme salonlarının kalemlerinin bulunduğu koridorun başındaki camı kapıyı kırarak kaçmaya başladı. Güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanan sanık, cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan yaraların tedavi edilmesi için hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA