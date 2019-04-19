Uyuşturucu Davasında 10 Kişiye 8 Yıl ile 25 Yıl Arasında Ceza Yağdı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda haklarında dava açılan 9'u tutuklu 10 kişi 8 yıl 4 ay ile 25 yıl arasında hapis cezasına çaptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında tutuklanan Umut D., Necmi A., Okan G., Gürkan G.G., Oktay S., Ertuğrulgazi A.K., Martcan D., Gökhan İ. ve Soner B. ile tutuksuz olan Volkan G., İbrahim A., Coşkun T. ve Hasan P.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan sanıklardan Necmi A.'yı 25 yıl, Okan G.'yi 23 yıl 5 ay, Gürkan G.G., Ertuğrulgazi A.K., Mertcan D. ve Gökhan İ.'yi 18 yıl 9'ar ay, Umut D.'yi 15 yıl, Soner B.'yi 15 yıl 7 ay 15 gün, Oktay S.'yi 12 yıl 6 ay ve Volkan G.'yi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, İbrahim A., Coşkun T. ve Hasan P. ise beraat ettiler. Mahkeme heyeti kararla birlikte tutuklu bulunan 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA