Uyuşturucu çetesine operasyonda 49 tutuklama
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Uyuşturucu çetesine operasyonda 49 tutuklama

İZMİR merkezli 6 ilde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 75 kişiden 49'u tutuklandı, 5'i savcılıktan 21'i ise nöbetçi mahkemeden adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uyuşturucu çetesine operasyonda 49 tutuklama
03.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:01

İZMİR merkezli 6 ilde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 75 kişiden 49'u tutuklandı, 5'i savcılıktan 21'i ise nöbetçi mahkemeden adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, liderliğini Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı yasa dışı suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 26 Haziran'da 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve bu örgüte üye olmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından aranan şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Uşak, Adana ve Muğla'da, toplam 89 adrese, çeşitli birimlerden 800 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 15 kilo skunk, 5 bin ecstasy uyuşturucu hap, uyuşturucu özelliği bulunan 20 hap, yarım litre amonyak çözeltisi, ruhsatsız 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 177 fişek, 2 sustalı bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi. 75 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirirken silah, mühimmat ve uyuşturucu malzemeleri emniyette sergiledi. Ecstasy uyuşturucu haplarla yazılan 'Oyun bitti' ifadesi dikkat çekti.

KARDEŞLERDEN BİRİ DE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 75 kişiden 49'u tutuklandı, 5'i savcılıktan 21'i ise nöbetçi mahkemeden adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, operasyonlarda yakalanan örgüt yöneticilerinden Sedat Alabay da bulunurken, Nihat Alabay'ın firari olduğu ve onun gibi firari olan diğer 12 kişiyle birlikte aranmasına devam edildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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