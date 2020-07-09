Uyuşturucu çetesine jandarma operasyonu kamera Uyuşturucu çetesine jandarma operasyonu kamera Aracın bagaj kısmına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu çıktı Yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasa sürme hazırlığında olan uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, örgüt lideri...

Uyuşturucu çetesine jandarma operasyonu kamera

Aracın bagaj kısmına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasa sürme hazırlığında olan uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, örgüt lideri başta olmak üzere 4 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Ekipler, bir aracın bagaj kısmında yaklaşık 15 kilo Kokain, 10 kilo Skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; S.A. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; S.A. isimli şahsı 2 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı ve şahsın uyuşturucu maddeleri Ümraniye ilçesinde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi. Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; örgüt lideri S.A. ile örgüt üyeleri R.A., S.A. ve R.A. isimli şahısları daireden çıkarken gördü. Operasyon için düğmeye basan ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından tüm şüphelileri yakaladı.

Kriko'nun yanına gizlemişler

Araçta arama yapan Jandarma ekipleri; narkotik köpeği "Bingo"nun aracın bagaj kısmında bulunan bir yere tepki vermesi üzerine kapağı açtı. Krikonun yanına gizlenmiş yaklaşık 15 kilo Kokain bulundu. Aracın ön koltuk altında bulunan poşette ise yüklü miktarda döviz ve TL'den oluşan nakit para ele geçirildi. Örgütün depo olarak kullandığı boş evde yapılan aramalarda ise 10 kilo Skunk, 3 kilo Marihuana ile 1 adet pres makinesi bulundu.

S.A., R.A., S.A. ve R.A. isimli şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA