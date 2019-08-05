Uyuşturucu bulundurmak suçundan 9 kişiye adli işlem yapıldı

Uyuşturucu bulundurmak suçundan 9 kişiye adli işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

5.08.2019 10:12
Uyuşturucu bulundurmak suçundan 9 kişiye adli işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 9 şüpheliyi, uyuşturucu veya uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçuyla ilgili olarak da 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında, 2,22 gram esrar, 0,25 gram eroin, 2,23 gram metamfetamin, 0,47 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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