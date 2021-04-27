Uyuşturucu bulunduran şahıs mahkemece tutuklandı
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Uyuşturucu bulunduran şahıs mahkemece tutuklandı

Uyuşturucu bulunduran şahıs mahkemece tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında bir araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında bir araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan şahıslardan biri tutuklanırken, diğer ise serbest bırakıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada polis ekiplerince durdurulan araçtan indirilen 2 şahsın üzerinde yapılan kontrollerde uyuşturucu madde çıkınca araç içerisinde detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada 1 adet ruhsatız tabanca, 4 ayrı poşette toplam daralı ağırlığı 13,1gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet sigaralık tabir edilen ve içerisinde esrar diye tabir edilen yeşil ot parçaları ile tütün karıştırılmış daralı ağırlığı 8.4gr uyuşturucu madde, uyuşturucu maddenin ölçümünde kullanıldığı değerlendirilen şeffaf renkli 3 cm uzunluğunda plastik tüp ve tıbbi maske içerisinde uyuşturucu içmek için kullanıldığı değerlendirilen pipo bulundu.

Uyuşturucu madde ile yakalanan he haklarında adli işlem yapılan 2 şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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