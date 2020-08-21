Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

21.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:35

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu. Araçta, satışa hazır halde 9,2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan S.K. ve İ. K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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