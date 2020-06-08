Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler

Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler Adana'da kocası cezaevine girdikten sonra kayın validesinin yanında tutunamayıp sokaklara düşen 3 çocuk annesi genç kadın, düştüğü uyuşturucu batağından kurtulmak için yardım bekliyor Uyuşturucu bağımlısı genç kadına önce...

08.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:07

Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler

Adana'da kocası cezaevine girdikten sonra kayın validesinin yanında tutunamayıp sokaklara düşen 3 çocuk annesi genç kadın, düştüğü uyuşturucu batağından kurtulmak için yardım bekliyor

Uyuşturucu bağımlısı genç kadına önce madde içirip ardından yüzünü ve kolunu bıçakla çizip sırtında sigara söndürmüşler

ADANA - Adana'da kocası cezaevine girdikten sonra anlaşamadığı kayın validesinin evinden ayrılıp 3 çocuğunu bırakan Yonca G., uyuşturucu batağına düştü. Şimdi de kendisini uyuşturucuya alıştıran kişilerin gasp ve şiddetinden kaçan genç kadın, biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrar evlatlarının yanına dönmek istiyor. Yonca G., "Beni uyuşturucuya alıştırtanlar evime gelip beni dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümü ve elimi bıçakla çizip sırtıma sigara bile bastılar" dedi.

21 yaşındaki Yonca G., 2014 yılında 14 yaşındayken kaçarak M.G. ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 erkek 1 kız çocukları dünyaya geldi. 2018 yılında M.G. bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Daha sonra kayın validesinin yanına sığınan Yonca, burada da iddiaya göre kayınlarının tacizine maruz kaldı. Taciz olayından sonra genç kadın, kendi ailesinin yanına da gidemediği için 3 çocuğunu bırakıp sokaklarda yaşamaya başladı.

'Sokakta kaldı, uyuşturucuya düştü'

Yonca G., sokaklarda yaşarken U.G. ile A.T.'nin içinde bulunduğu 5 kişilik uyuşturucu satıcısıyla tanıştı. U.G. ile A.T., genç kadını uyuşturucuya alıştırdı. Uyuşturucuya alışan genç kadın, son 1 yıldır çocuklarını hiç görmeyip su satıp çevredekilerin destek olmasıyla hayatını devam ettirmeye çalıştı. Son olarak 3-4 ay önce Seyhan İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesinde eski bir arkadaşının yardımlarıyla ev kiralayan Yonca, burada da uyuşturucu satıcılarının şiddetine maruz kaldı.

'Koluna bıçakla adının baş harfini kazıdı'

Sürekli genç kadını rahatsız eden uyuşturucu satıcıları yine iddiaya göre Yonca G.'nin her evine geldiklerinde ona uyuşturucu kullandırıp ardından kendinden geçen genç kadını gasp etmeye başladı. Kimi zaman genç kadının evinde silah sıkan torbacılar, kimi zamanda genç kadının sırtında sigara söndürüp yanağını bıçakla çizdi. Bununla da yetinmeyen uyuşturucu satıcısı U.G., geçen 4 Haziran'da genç kadının evine geldiğinde sol koluna bıçakla 'U' harfi çizip kadının bin lira parasını gasp etti.

En son ki olayın ardından artık dayanamayan Yonca G., polise gidip U.G. ile A.T.'dan şikayetçi oldu. Polisin 2 şahsı araması sürerken genç kadın İHA muhabirine biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrardan evlatlarının yanına dönmek istediğini söyledi.

"Sırtıma sigara bastılar"

Yonca G., "Şuan çok kötü bir durumdayım hiç iyi değilim. Ailemden ve çocuklarımdan ayrıyım. Dışarıda kala kala maddeye alıştırdılar beni. Geliyorlar yanıma ilk önce uyuşturucu madde kullandırtıyorlar sonra da gasp ediyorlar. Alıştım, bağımlı oldum uyuşturucuya. Dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümdekileri, elimdeki yaraları hep onlar yaptı. Sırtıma sigara basmışlardı. Toplamda 5 kişiler. Dışarıda kaldığım günlerde uyuşturucuyu onlardan alıyordum" diye konuştu.

"Ölmekten korkuyorum"

3 çocuğuna tekrardan kavuşmayı ve uyuşturucu maddeden kurtulmak istediğini söyleyen genç kadın, "Kurtulmak istiyorum. 3 çocuğum var. 1 senedir görmüyorum. Kurtulmak istiyorum, yardım istiyorum kimse yardım etmedi. Polise gittim, ifademi verdim ama o kişiler 2 sefer çıkıp gittiler. Evime giremiyorum korkudan. Ölmekten korkuyorum. Ben çocuklarımı istiyorum ve bu maddeden kurtulmak istiyorum. Devlet bana yardım etsin. Uyuşturucu çok kötü bir şey Allah kimseyi düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı Haber
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı Haber
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne...
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Zülfü Demirbağ Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Simge Sağın Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Lionel Messi İlhan Cavcav Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 11:08:29. #1.14#
title