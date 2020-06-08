Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler

Adana'da kocası cezaevine girdikten sonra anlaşamadığı kayın validesinin evinden ayrılıp 3 çocuğunu bırakan Yonca G., uyuşturucu batağına düştü.

Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler
08.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:11

Adana'da kocası cezaevine girdikten sonra anlaşamadığı kayın validesinin evinden ayrılıp 3 çocuğunu bırakan Yonca G., uyuşturucu batağına düştü. Şimdi de kendisini uyuşturucuya alıştıran kişilerin gasp ve şiddetinden kaçan genç kadın, biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrar evlatlarının yanına dönmek istiyor. Yonca G., "Beni uyuşturucuya alıştırtanlar evime gelip beni dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümü ve elimi bıçakla çizip sırtıma sigara bile bastılar" dedi.

21 yaşındaki Yonca G., 2014 yılında 14 yaşındayken kaçarak M.G. (25) ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 erkek 1 kız çocukları dünyaya geldi. 2018 yılında M.G. bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Daha sonra kayın validesinin yanına sığınan Yonca, burada da iddiaya göre kayınlarının tacizine maruz kaldı. Taciz olayından sonra genç kadın, kendi ailesinin yanına da gidemediği için 3 çocuğunu bırakıp sokaklarda yaşamaya başladı.

'Sokakta kaldı, uyuşturucuya düştü'

Yonca G., sokaklarda yaşarken U.G. ile A.T.'nin içinde bulunduğu 5 kişilik uyuşturucu satıcısıyla tanıştı. U.G. ile A.T., genç kadını uyuşturucuya alıştırdı. Uyuşturucuya alışan genç kadın, son 1 yıldır çocuklarını hiç görmeyip su satıp çevredekilerin destek olmasıyla hayatını devam ettirmeye çalıştı. Son olarak 3-4 ay önce Seyhan İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesinde eski bir arkadaşının yardımlarıyla ev kiralayan Yonca, burada da uyuşturucu satıcılarının şiddetine maruz kaldı.

'Koluna bıçakla adının baş harfini kazıdı'

Sürekli genç kadını rahatsız eden uyuşturucu satıcıları yine iddiaya göre Yonca G.'nin her evine geldiklerinde ona uyuşturucu kullandırıp ardından kendinden geçen genç kadını gasp etmeye başladı. Kimi zaman genç kadının evinde silah sıkan torbacılar, kimi zamanda genç kadının sırtında sigara söndürüp yanağını bıçakla çizdi. Bununla da yetinmeyen uyuşturucu satıcısı U.G., geçen 4 Haziran'da genç kadının evine geldiğinde sol koluna bıçakla 'U' harfi çizip kadının bin lira parasını gasp etti.

En son ki olayın ardından artık dayanamayan Yonca G., polise gidip U.G. ile A.T.'dan şikayetçi oldu. Polisin 2 şahsı araması sürerken genç kadın İHA muhabirine biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrardan evlatlarının yanına dönmek istediğini söyledi.

"Sırtıma sigara bastılar"

Yonca G., "Şuan çok kötü bir durumdayım hiç iyi değilim. Ailemden ve çocuklarımdan ayrıyım. Dışarıda kala kala maddeye alıştırdılar beni. Geliyorlar yanıma ilk önce uyuşturucu madde kullandırtıyorlar sonra da gasp ediyorlar. Alıştım, bağımlı oldum uyuşturucuya. Dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümdekileri, elimdeki yaraları hep onlar yaptı. Sırtıma sigara basmışlardı. Toplamda 5 kişiler. Dışarıda kaldığım günlerde uyuşturucuyu onlardan alıyordum" diye konuştu.

"Ölmekten korkuyorum"

3 çocuğuna tekrardan kavuşmayı ve uyuşturucu maddeden kurtulmak istediğini söyleyen genç kadın, "Kurtulmak istiyorum. 3 çocuğum var. 1 senedir görmüyorum. Kurtulmak istiyorum, yardım istiyorum kimse yardım etmedi. Polise gittim, ifademi verdim ama o kişiler 2 sefer çıkıp gittiler. Evime giremiyorum korkudan. Ölmekten korkuyorum. Ben çocuklarımı istiyorum ve bu maddeden kurtulmak istiyorum. Devlet bana yardım etsin. Uyuşturucu çok kötü bir şey Allah kimseyi düşürmesin" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı Haber
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası kesildi
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası kesildi
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemezseniz istifa edin
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemezseniz istifa edin
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Müge Anlı Simge Sağın Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Adana Ankara
Şu an buradasınız: Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 10:10:58. #1.15#
title