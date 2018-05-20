Uyuşturucu Baskınında Yakalanan Torbacı, Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı'nın Oğlu Çıktı!
İzmir'de evine yapılan baskında yakalanmamak için polislere pitbull köpeğini saldırtan uyuşturucu satıcısının, eski Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.
İzmir'de evine baskın düzenlenen uyuşturucu satıcısının eski Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı ve halen yönetim kurulu üyesi Mustafa G.'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Babanın da uyuşturucudan beraat ettiği öğrenildi.
UYUŞTURUCU SATICISININ EVİNE YAPILAN BASKIN YAPILDI
İzmir Torbalı'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Ertuğrul Mahallesi'nde uyuşturucu satmaktan sabıkalı İsmail G.'nin evine baskın düzenledi. Uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen İsmail G. ve kız arkadaşı Ö.D. kaçmak istedi.
PİTBULL KÖPEĞİ POLİSLERE SALDIRINCA 8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
Bu sırada Ö.D., pitbull cinsi köpeği polislerin üzerine saldırttı.Köpek bir polis memurunu koltuk altından ısırdı. Arkadaşlarını köpeğin çenesinden kurtarmak için uzun süre çabalayan polis, 8 kurşunla köpeği öldürdü.
ZANLILAR GÖZALTINA ALINIRKEN 2 PİTBULL KÖPEK DAHA BULUNDU
Olayın ardından İsmail G. ve Ö.D polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı polis memuru tedavi altına alındı, İsmail G. ve Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların evinde yapılan aramada da 2 pitbull cinsi köpek daha bulundu. Köpekler, belediyenin veteriner müdürlüğüne teslim edildi.
MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE DERNEĞİ BAŞKANI'NIN OĞLU ÇIKTI
Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu iddia edilen İsmail G.'nin kimliği şaşırttı. Zanlının, İzmir Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği'nin eski başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Alkol bağımlısı olduğu dönemde Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği'ni kuranlar arasında yer alan Mustafa G., halen derneğin yönetim kurulu üyesi. Olayla ilgili soruları yanıtlayan Mustafa G., şunları dedi:
"UYUŞTURUCUDAN BERAAT ETTİM'
"Oğlum hakkında yakalama kararı olduğu için kaçmaya çalıştı. Oğluma ait olan köpek bağrışmaları duydu ve saldırdı. Allah'a şükür polise çok büyük bir olay olmadı. Ben yıllarca uyuşturucuyla mücadele için çalıştım. Oğlumun kullandığı uyuşturucuyu evimde buldular, beni uyuşturucu kullanmakla suçladılar. Yargılandım, beraat ettim. Ama uyuşturucunun kökünü kurutmak için son nefesime kadar çalışacağım."
(Kaynak: Habertürk)
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Pitbull ve hashas iyi bir beraberlik, hem uyursun hemde korunursun. !!!Yeterki koca kafa gelip rahatsiz etmesin Izmir''i. !!!!!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizde inandik. Adam dernek kurup ogluna dernege kurtulmak icin gelenlere uyusturucu sattirmis.Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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alçaklar vurma diye bagırıyor bideCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Bunları yakalayıp hapse atmakla olmaz nezarete atın elektrik vererek hepsini imha edinCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Minarenin kılıfını çalan imamın oğlunun hikayesi(:Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır