Uyuşturucu baskınında tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
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Uyuşturucu baskınında tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

09.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:11
Uyuşturucu baskınında tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu madde ile 57 parça tarihi eser ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu madde ile 57 parça tarihi eser ele geçirildi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüpheli ise gözaltına alındı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen Fatih S.'yi (37) takibe aldı. Takibin ardından ekipler, şüphelinin kısa süre önce kiraladığı eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada; satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ile 33 sikke, 9 broş, 2 bakır kuş figürü, 2 kılıç, 1 taş hayvan figürü, 1 şamdan, 1 metal haç sembolü, 1 metal kalp figürü, 1 metal mızrak ucu, 1 adet üzerinde Arapça yazılar bulunan taş, 5 metal parça olmak üzere toplam 57 parça tarihi eser ele geçirildi.Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Fatih S., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak, bulundurmak' ve 2813 sayılı 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçlarından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin ise işlemlerin ardından Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği ve hangi dönemlere ait olduğunun burada yapılacak incelemenin ardından belirleneceği belirtildi.


Uyuşturucu baskınında tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Uyuşturucu baskınında tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Uyuşturucu baskınında tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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