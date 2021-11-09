UYUŞTURUCU BASKININDA TARİHİ ESER DE BULUNDU

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu ticareti şüphesiyle operasyon yaptığı B.Y.'nın (48) evinde; 1400 yıllık obje, 17 tarihi sikke, define arama cihazı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Side turizm bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Manavgat İlçe jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Araştırma sonunda Side mahallesinde yaşayan B.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 650 gram esrar, 13 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ile 2 define arama dedektörü, 2 kaya kırıcı kartuş, ruhsatsız av tüfeği, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke ile 1400 yıllık tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheli B.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.