Uyuşturucu baskını yapılan evde tarihi eser çıktı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde uyuşturucu yapıldığı iddia edilen evde yapılan aramada sikke ve mızrak ucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, H.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. H.B'ye ait evde yapılan aramada 10 gram Hint keneviri tohumu, sikke, mızrak ucu, dedektör ve kurusıkı silah ele geçirildi.

H.B. gözaltına alınırken tarihi eser ve uyuşturuculara el konuldu. - KIRKLARELİ

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