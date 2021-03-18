Uyuşturucu baskını yapılan evde esrar, zehir tacirinin annesinin üstünden çıktı
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Uyuşturucu baskını yapılan evde esrar, zehir tacirinin annesinin üstünden çıktı

18.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:39
Uyuşturucu baskını yapılan evde esrar, zehir tacirinin annesinin üstünden çıktı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir şahsın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir şahsın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi. Ekipler baskında evde bulunan şahsın annesinin üstünde 46 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olay, Dazkırı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A., isimli bir şahısn uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Dinar İl Emniyet Amirliği'ninde destek verdiği operasyonda T.A., isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Baskında T.A.'nın annesi A.A.'nın üzerinde de arama yapan ekipler 46 gram kubar esrar ele geçirirken, evde yapılan aramada ise 6.11 gram kubar esrar, 18.40 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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