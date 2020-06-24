Uyuşturucu baronlarının son gözdesiydi, deşifre oldu...Kapıkule'de likit esrar maddesi ele geçirildi Uyuşturucu baronlarının son gözdesiydi, deşifre oldu.

Uyuşturucu baronlarının son gözdesiydi, deşifre oldu...Kapıkule'de likit esrar maddesi ele geçirildi

EDİRNE - İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla son dönemde, ülkenin her noktasında uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu kaçakçılarının, son gözdesi olarak adlandırılan ve görsel olarak elektronik sigara ve likitine benzetilmeye çalışılan, sıvı esrar maddesi de deşifre oldu.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları ve koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, gümrük muhafaza ekiplerinin hedefinde uyuşturucu kaçakçıları vardı. Son dönemde, uyuşturucu baronlarının gözdesi konumunda olan sıvı esrar maddesi, elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek, yurda sokulmak istenirken, kıskıvrak yakalandı.

'Sıvı esrar ürettiler, likit sigaraya benzettiler'

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısında Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak dedektör köpeklerin de katılımıyla aranan yabancı plakalı bir otomobilde elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmaya çalışılan 109 ml. likit esrar, 7 likit esrar içim makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA