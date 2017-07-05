Uyuşturucu Bağımlısından Şok Sözler

Gaziantep'te 225 polisin katıldığı operasyonda üzerinden çıkan uyuşturucuyu polis almasın diye yalvaran şahsın, "Annemin ekmek parasıyla aldım kullanmazsam krize girer ölürüm" sözleri şoke etti.



Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi, Vatan Mahallesi'nde KOM, Narkotik, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet birimlerinden 225 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Caddenin her iki tarafı ve ara sokakları polislerce ablukaya alındıktan sonra şüpheli şahıs ile araçlar üzerinde inceleme ve arama yapıldı.



"ANNEMİN EKMEK PARASIYLA ALDIM, İÇMEZSEM ÖLÜRÜM"



Polis ekiplerinin araması sonucu üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir şahıs polislere yalvararak, "Ağabey elinizi ayağınızı öpeyim, içeceğimi verin. Ben onu annemin ekmek parasıyla aldım. İçmezsem krize girer ölürüm" dedi.



İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞ



Polislerce otomobili durdurulan bir şahıs ise üzerinde ve aracında uyuşturucu olmadığını iddia etti. Daha sonra polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede ateş buz maddesi hazırlamada kullanılan bir aparat buldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş bir miktar ateş buz maddesi ele geçirildi.



Yaklaşık 2 saat süren operasyonda esrar, eroin, bonzai, ateş buz gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra sallama diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



(Mehmet Bulut /İHA)