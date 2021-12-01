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Uyuşturucu bağımlısı kendi evini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu bağımlısı kendi evini ateşe verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, önce annesine video atıp daha sonra evi ateşe verdi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, önce annesine video atıp daha sonra evi ateşe verdi. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kapıyı açan şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Evin salon kısmında başlayan yangın ise yine polis ekipleri tarafından damacana su ve yangın tüpü sayesinde söndürüldü.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.T., akşam saatlerinde annesinden para istediği ileri sürüldü. Annesinin parayı vermeyi reddetmesi üzerine evi ateşe vereceğini söyleyen S.T., telefonu kapattı.

Annesinin ihbarı üzerine olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri geldi. Kapıyı çalan ekipler S.T.'yi kapıyı açması için uzun süre uğraştı. Savcılık tarafından verilen izin ile çilingir yardımıyla eve girmek için hazırlık yapan ekipler, bu sırada evden dumanlar ve ateşin çıktığını görmesi üzerine kapıyı kırmak için tekmelemeye başladı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken, bu sırada S.T. kapıyı açtı.

Dumanların içerisinden çıkarılan şahıs gözaltına alındı. Devriye ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polisler, damacana ve yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Uyuşturucu bağımlısı kendi evini ateşe verdi

Uyuşturucu bağımlısı kendi evini ateşe verdi

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