Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını silahla öldürdü
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Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını silahla öldürdü

31.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:37

Ankara'da arkadaşını silahla vurarak öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, gözaltına alındı.

Ankara'da arkadaşını silahla vurarak öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Ece Caddesi'nde oturan Berk Bilge Aslan ile Berkay K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Berkay K, arkadaşı Berk Bilge Aslan'ı tabancayla vurdu.

Şüpheli Berkay K, bunun üzerine olay yerinden Dikmen Caddesi istikametine kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı Berk Bilge Aslan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Berkay K'yi Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı.

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde arkadaşını "şeytana benzettiği için vurduğunu" söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını silahla öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını silahla öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını silahla öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını silahla öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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