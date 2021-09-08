Uyuşturucu bağımlısı adamın şiddet mağduru annesi ve karısından 'bıçaklı' eylem
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Uyuşturucu bağımlısı adamın şiddet mağduru annesi ve karısından 'bıçaklı' eylem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu bağımlısı adamın şiddet mağduru annesi ve karısından 'bıçaklı' eylem Uluşturucu bağımlısı kişiden şiddet gördükleri için isyan eden gelin kaynana ellerine aldıkları ekmek bıçaklarıyla Atatürk anıtına çıkıp eylem yaptı.

Uyuşturucu bağımlısı adamın şiddet mağduru annesi ve karısından 'bıçaklı' eylem

BALIKESİR - Uluşturucu bağımlısı kişiden şiddet gördükleri için isyan eden gelin kaynana ellerine aldıkları ekmek bıçaklarıyla Atatürk anıtına çıkıp eylem yaptı.

Zaman zaman kendilerini kesmek ile tehdit eden kadınlar polisin uzun süren ikna çabalarının ardından ellerindeki bıçakları bırakıp eylemlerine son verdi.

İddiya göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Samet S.isimli kişinin şiddetine mağruz kalan annesi Atiye S.ve karısı Hayel S.(30), Cumhuriyet Meydanında seslerini duyurmak için bıçaklı eylem yaptı.

Anne Atiye S. Elinde bıçak ile "Keseyim mi? Tak etti canıma" diyerek yaşadıkları şiddet sonrası isyanını dile getirdi. Seslerini duyurmak için bıçak ile kendilerini kesme tehdidinde bulunan gelin kaynana polisin ikna çalışmaları sonrasında çıktıkları Atatürk Büstünden indirildi.

Bıçaklı eylem yapan gelin kayınvalidenin yakınları "Çok mücadele edildi. Çocuk kafayı yedi. Med içmiyor ama kafayı yedi. Şizofren oldu. 3 aydır işkence var. Sabaha kadar karısını dövüyor. Annesini dövüyor. Beni dövdü. Dayısını dövüyor. Alayımızı dövüyor. Şikayet ediyoruz. Sabaha salıyorlar. Biz korku ile yaşıyoruz. Benim ablamın istediği tek şey çocuğunu yatırsınlar tedavi görsün. Ablamın gitmediği hiçbir yer kalmadı."dedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu bağımlısı adamın şiddet mağduru annesi ve karısından 'bıçaklı' eylem
Uyuşturucu bağımlısı adamın şiddet mağduru annesi ve karısından 'bıçaklı' eylem
Uyuşturucu bağımlısı adamın şiddet mağduru annesi ve karısından 'bıçaklı' eylem
Uyuşturucu bağımlısı adamın şiddet mağduru annesi ve karısından 'bıçaklı' eylem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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