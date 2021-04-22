Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
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Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet

Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da engelli bir genç kız 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan ablasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da engelli bir genç kız 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan ablasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek gözyaşlarına boğuldu. Uyuşturucu bağımlısı genç kız ise ikna edilerek polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağılı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Gülçin Akyatan eşinden boşandıktan sonra engelli kızı G. (26) ve diğer kızı N.M. (28) ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak N.M., 4 yıl önce uyuşturucu bağımlısı olduğu için ailenin huzuru kalmadı. Genç kız yine uyuşturucu bulamayınca krize girip ailesine saldırınca annesi polisi aradı.

Engelli G.M. olay yerine gelen polise ablasının kendisini 4 yıldır dövdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Polis, N.M.'yi gözaltına almak isteyince N.M. kendini banyoya kilitleyip saatlerce polise direndi. Polis genç kızı ikna etmeye çalıştı.

Bu arada engelli kız kardeş ise yaşanan bu duruma tepki göstererek, "Benim engelli maaşımla uyuşturucu almamı istiyor. İsteğini kabul etmeyince beni dövüyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Engelli kız kardeş, "Bana uyuşturucu getir diyor ve beni darp ediyor. Evimi dağıttı paramparça etti. 4 yıldır uyuşturucu kullanıyor, ben bunu şikayet ettim ama mahkeme 21 Haziran'a erteledi. Ben 21 Haziran'a kadar ne yapacağım kimin evinde kalacağım. Aynı evde kalıyoruz ama bugünden sonra kalamam her yerime vurdu darp etti. Devamlı uyuşturucu ve para istiyor. Param yok deyince de üzerime saldırıp darp ediyor. Engelli olduğum için kaçamıyorum, sürünerek aşağıya inmeye çalışıyorum. Her gün dövüyor beni. Ben korkudan çatıda oturuyorum can güvenliğim tehlike altında" diye konuştu.

Polis anne ve kızı şikayetçi olmaları için polis merkezine götürdükten sonra uyuşturucu bağımlısı ablayı da ikna etmek için uzman ekipler geldi. Uzman ekiplerde bir süre sonra genç kızı ikna etti. Bu sırada da krize giren N.M. bir akrabasının kucağında evden çıkartılıp polis aracına götürülerek gözaltına alındı. - ADANA

Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet
Uyuşturucu bağımlısı abladan engelli kız kardeşe şiddet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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