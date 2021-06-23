Uyuşturucu/Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Uyuşturucu/Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Uyuşturucu/Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Uyuşturucu/Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı ikinci toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında yapıldı.

Uyuşturucu/Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı ikinci toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Ömer METE, Batman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Necmettin SEZGİN, Hasankeyf Kaymakamı Vali Yardımcısı Şenol Öztürk, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Kamu Kurum Yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı. Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantı; İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevli Sosyolog Ömer IŞIK tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlimizde kamu kurumlarınca yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından bir sonraki dönemde yürütülecek çalışmalar ele alınarak görüşüldü. Toplantı, uyuşturucu ile mücadelede yürütülecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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