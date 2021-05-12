Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi
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Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi

Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın panik oluştururken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın panik oluştururken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Camikebir Mahallesi Zafer Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan metruk bir binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında metruk bina küle dönerken ölen ya da yaralanan olmadı. Vatandaşlar uyuşturucu bağımlılarının yaktığını iddia ederek "Yakında bizim evimizi de yakacaklar. Bu tip insanlar burada kalıyor, daha sonra ısınmak için yaktıkları şeyleri söndürmeyince yangın çıkıyor. Bu evler eski ve tehlike arz ediyor. Lütfen yetkililer bizlere yardım etsinler" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi
Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi
Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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