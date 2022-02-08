Uyuşturucu bağımlıları Huzur Köy'de yeniden hayata tutunuyor

KIRIKKALE (İHA) - Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de faaliyete geçen "Huzur Köy"de, birçok ilden gelen uyuşturucu madde bağımlısı bireylerin yeniden hayata tutunmaları sağlanıyor.

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale Valiliği tarafından hayata geçirilen projeyle açılan Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi sayesinde madde bağımlısı bireyler, yeniden hayata tutunuyor. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) arındırma tedavileri tamamlanan madde bağımlısı bireyler, Huzur Köy'de tedavi sürecine giriyor. Bu merkezde; seradan halı sahaya, spor salonundan iş atölyelerine, oyun alanlarından kitap okuma salonlarına kadar pek çok sosyal aktivite alanları yer alıyor. Tedavi gören bireyler, usta eğiticiler tarafından farklı etkinlikler de yapıyor. Uyuşturucu madde kullanan 19 yaş ve üzeri bireylerin tedavi edilerek hayata daha hızlı tutunmaları sağlanıyor. Türkiye'de tek olan Huzur Köy, çevre illerden de rağbet görüyor. Geçen yıl Ankara, Konya, Diyarbakır, Erzurum gibi farklı illerden de hasta kabulü yaptı. Ayrıca, madde bağımlısı bireylerin aileleri de bu merkezde eğitim alıyor.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Huzur Köy ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan faaliyet raporu hakkında bilgi aldı. Gazetecilerin ve ilgili kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, bağımlılıkla mücadelenin dünyanın da gündeminde olan bir konu olduğunu ifade ederek, Avrupa nüfusunun yaklaşık 3'de 1'i, dünya nüfusunun ise yüzde 6'sı, Türkiye'de de bu oranın çok daha düşük olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Huzur Köy projesi 2019 yılında sosyal projeyi destekleme kapsamında valiliğimizce başlatılmış bir proje. Burada gündüz vakti bir hizmet veriyordu. Türkiye'de ilk defa bu hizmeti yatılı olarak çevirdik" dedi.

"BU EĞİTİMLER DE AİLELERİNE VERİLECEK"

Bu konuda profesyonel bir şekilde çalışma içerisinde olduklarını anlatan Tekbıyıkoğlu, bağımlılıkla mücadele uzmanları olan akademisyenlerden de istifade ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu konunun içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarından istifade ediyoruz ve bu konuda Türkiye'de bir ilk olmak gibi bir irademiz var. Biz bu süreci aileleri ile beraber bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bu süreci nasıl başarıya götüreceğine ilişkin yöntemler de kendilerine anlatılacak. Bu eğitimler de ailelerine verilecek. Bizim Huzur Köyü'müz de yatılı olmak ile beraber madde ile alışverişini ortadan kaldırmak ile beraber kendi kişisel gelişimlerini de sağlayacak mesleki kurslarda bu genç arkadaşlarımıza verilecek. Pastacılıktan yemek yapımından, marangozluktan, demir kaynak atölyesinden, tespih yapımından seracılığa, resme, spora ve diğer atölyelere kadar birçok enstrüman geliştirdik."

"TÜRKİYE'YE HİZMET EDECEK BİR YAPIDA OLACAK"

Bağımlı bireyleri yaklaşık 6 süreyle misafir edeceklerini anlatan Tekbıyıkoğlu, "Yaklaşık 6 ay boyunca misafir etmeyi planlıyoruz. Şehir dışından da hastalarımızı kabul ediyoruz. Sadece Kırıkkale'ye değil, Türkiye'ye hizmet edecek bir yapıda olacak. Kapasitemizi de bu konuda artırabiliriz. Ankara'dan, Konya'dan, Diyarbakır'dan gelenler de var. Bu işi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Huzur Köy bilgilendirme toplantısında İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Yeşilırmak ve ilgili personeller de hazır bulundu.

(Hasan Ay/İHA)